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إحباط ترويج 22 ألف قطعة لعب أطفال محظور تداولها ببولاق الدكرور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
إحباط ترويج 22 ألف قطعة لعب أطفال محظور تداولها ببولاق الدكرور
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
استهدف رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، شركة استيراد وتصدير، وضبط داخلها 22 ألف قطعة لعب أطفال محظور تداولها، ببولاق الدكرور. 


كانت قد وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام أيمن ع. ا. خ، 45 سنة، صاحب شركة المتحدة للاستيراد والتصدير بدائرة قسم بولاق الدكرور، باستيراد صنف لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة وطرحها بالأسواق مسببا أضرارا جسيمة على المواطنين بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة. 


وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة تمونية واستهدفت الشركة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط المتحري عنه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 22100 قطعة من صنف لعب الأطفال، غير مطابق لللمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، كما جاء بتقرير مفتش التموين المرافق للحملة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجاري العرض على النيابة العامة.
المزيد عن: مباحث التموين لعب الأطفال بولاق الدكرور بالجيزة اخبار الحوادث
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