إصابة كهربائي بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أثناء تركيبه لمبة بالفيوم

أصيب، اليوم الأربعاء، كهربائي بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أثناء قيامه بتركيب لمبة بأحد الشقق بالطابق الثالث بشارع الرملة بالفيوم، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام، وحالته العامة سيئة ولا يمكن أستجوابه.





تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم ببلاغ من مستشفى الفيوم العام بوصول" مؤمن ج ع ر"(21 سنه ـ كهربائي ـ ومقيم بمساكن التعاونيات ـ كيمان فارس ـ قسم اول الفيوم) بصاب (بكسر في الجمجمه ونزيف بالمخ) والحالة العامة سيئة ولا يمكن أستجوابه.





وتبين بالأنتقال والفحص وبسؤال والده " جمال ع ر"(57 سنه ـ موظف بهندسة كهرباء طسا) قرر أن نجله المصاب يعمل طرف " هشام ر أ"(55 سنه ـ صاحب معرض ادوات كهربائية ـ ومقيم بشارع الرملة ) أثناء قيامه بتركيب لمبه بشقة بالطابق الثالث ملك صاحب المعرض بعقار مكون من ثمانية طوابق بسارع الرملة، أنزلقت قدمه من على حافة الشرفة وسقط أرضا مما أدى لحدوث إصابته، ولم يتم احد بالتسبب في حدوث الواقعة.





وتحرر المحضر رقم 6931 إداري قسم شرطة ول الفيوم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.