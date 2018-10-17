منطاد "ترامب الطفل" يحلق فوق "لوس أنجلوس" فى إهانة للرئيس الأمريكى

ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم أنّ منطاد دونالد ترامب "منطاد الطفل" سيحلق فوق ولاية لوس أنجلوس، الذي قال الرئيس الأمريكى أنّه صًمم لكى يبدو فى وضع "غير مرحب به" خلال زيارته إلى لندن في يوليو الماضى.





ومن المقرر غداً الجمعة، ظهور المنطاد الاستفزازي خارج مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات في إهانة جديدة للرئيس الأمريكي، وسيتزامن ذلك مع افتتاح بوليتكون، وهو مؤتمر سياسي رئيسى للسياسيين غير الحزبيين.





ومن المتوقع أن يحلق المنطاد على ارتفاع 20 قدمًا، والذي يصور ترامب كطفل يرتدي حفاضًا يحمل هاتفًا خلويًا، فى الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحلق المنطاد لأول مرة فوق لندن في 13 يوليو خلال زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة.