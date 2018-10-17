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المقاومة الفلسطينية: عدوان الاحتلال يهدف لنسف الجهود المصرية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
المقاومة الفلسطينية: عدوان الاحتلال يهدف لنسف الجهود المصرية
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رحاب منيعم
 
أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال، لاسيما الاستهدافات الاخيرة والتي أسفرت عن استشهاد مواطن واصابة اخرين، اضافة لاستهداف الاحتلال لمواقع المقاومة ومن بينها الموقع العسكري لكتائب المقاومة الوطنية شمال غزة.

ونعت الكتائب الشهيد ناجي الزعانين، مشددة بأن دماء الشهداء تزيد المقاومة اصرارا على مواصلة طريقها حتى النصر.

وأكدت في بيانها، على ان الاحتلال يهدف من وراء عدوانه على حرف البوصلة، وأنها محاولة واضحة لنسف الجهود المصرية لكسر الحصار، مرحبة بالجهود المصرية المتواصلة من اجل وقف عدوان الاحتلال وكسر الحصار المفروض على غزة.

وشددت الكتائب على أن المقاومة ستتصدى وتصمد في وجه العدوان، وستظل الدرع الحصين للشعب الفلسطيني، داعية لضرورة التكاتف من اجل التصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة.
المزيد عن: المقاومة الفلسطينية الجهود المصرية الاحتلال
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