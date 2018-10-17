نقابة المهن السينمائية تنعى المخرجة مها عرام

توفيت المخرجة مها عرام، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض.





ونعت نقابة المهن السينمائية الراحلة، في بيان رسمي: "تنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرجة المتميزة مها عرام التي وافتها المنية بعد صراع مرير مع المرض، افتقدنا لمخرجة ذات بصمة واضحة في السينما عبر أعمال متميزة وجديرة بالتقدير، آملين لمولى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم عائلته خالص الصبر والسلوان".