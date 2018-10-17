غزة: حماس تدين إطلاق صاروخ على بئر السبع

نفت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومن بينهما حركة حماس، علاقتها بالصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، وأصاب منزلاً في بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة، معتبرة أنها محاولة لتخريب الجهود المبذولة لإرساء هدنة.

وقالت الفصائل، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن "أجنحة المقاومة في غرفة العمليات المشتركة تحيي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

وكان الجيش الإسرائيلي رد على الصاروخ بغارات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وعدد من الجرحى.