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قريبًا.. خطة جديدة لترامب لإخراج إيران من سوريا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
قريبًا.. خطة جديدة لترامب لإخراج إيران من سوريا
ترامب
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وكالات
 

قالت مصادر إن إدارة ترامب تضع استراتيجية جديدة للحرب في سوريا تركز بشكل أكبر على دفع الجيش الإيراني وقواته بالوكالة إلى خارج البلاد، حسبما ذكرت قناة إن بي سي نيوز.

 

وأضاف المصادر الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، إن الاستراتيجية الجديدة لن تشمل الجيش الأمريكي الذي يستهدف بشكل مباشر الجنود الإيرانيين أو وكلاء إيران الذين يقتلونهم بشكل مباشر، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك الإذن الأمريكي الحالي باستخدام القوة في سوريا.

 

وأوضحت أن الجيش الأمريكي له حق الدفاع عن النفس بموجب التفويض، ويمكن أن يضرب الجيش الإيراني إذا شعر بالتهديد.

 

وستؤكد الخطة على الجهود السياسية والدبلوماسية لإجبار إيران على الخروج من سوريا عن طريق الضغط عليها ماليًا.

 

وسوف يتم حجب مساعدات إعادة الإعمار من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإيرانية والروسية، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالخطة.

 

كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية التي تعمل في إعادة الإعمار في سوريا.

وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية تركز على التهديدات الإيرانية لأمريكا: "هناك فرصة حقيقية للولايات المتحدة وحلفائها لجعل النظام الإيراني يدفع ثمن استمرار احتلاله لسوريا".

 

وأضاف أن إخراج إيران من سوريا سيكون شقًا واحدًا في النهج الذي سيشمل أيضًا الاستمرار في تدمير جيوب متبقية من مقاتلي الدولة الإسلامية وإيجاد انتقال سياسي بعد خروج كل من داعش وإيران التي لا تدعو الرئيس السوري بشار الأسد للخطوة.

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