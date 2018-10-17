طريقة عمل ساندوتش اللحم

المقادير

- لحم العجل : 2 شريحة (فيليه مقطع مثل الروست بيف)

- الماء : نصف كوب

- مرق اللحم : كوب ونصف ((أو أي مرقة متوفرة))

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- روزماري : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفرومة)

- الخبز الفرنسي : 2 رغيف (خبز ساندويشات)

- الجبنة الصفراء : 4 شرائح

- خس : حسب الرغبة (مفروم أو كامل لحشو الساندويش)

- الخيار المخلل : حسب الرغبة (لحشو الساندويش)

- بندورة : شرائح (لحشو الساندويش)





طريقة التحضير

1. اغسلي اللحمة المقطعة وجففيها ثم اسلقيها بالماء والمرقة والزبدة والثوم على نار خفيفة حتى تنضج





2. اخلطي الروزماري والأوريغانو والفلفل الأحضر والبصل واضيفهم للحمة واتركي الخليط على النار لمدة ساعة أخرى





3. افتحي الخبز واملائيه بخليط اللحم المطبوخ، ثم ضعي شرائح الجبنة ومكونات الحشو



