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الإصابات تجتاح ليفربول قبل مباراة هيديرسفيلد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
الإصابات تجتاح ليفربول قبل مباراة هيديرسفيلد
نابي كيتا
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وكالات
 

ضربت الإصابات نادي ليفربول قبل مباراة هيديرسفيلد تاون يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

 

وأصيب الغيني نابي كيتا صانع ألعاب الفريق في مباراة بلاده أمام رواندا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

 

ولحق نابي كيتا بمحمد صلاح وساديو ماني اللذين تعرضا للإصابة مع مصر والسنغال أمام منتخبي سوازيلاند والسودان بتصفيات إفريقيا.

 

كما تعرض فان دايك مدافع ليفربول للإصابة مع منتخب هولندا في مباراتها أمام ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.

 

ويغيب جيمس ميلنر لاعب ليفربول أمام هيديرسفيلد للإصابة في الركبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

 

 

 

 

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