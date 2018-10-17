كيفية الحد من استهلاك السكر في الرجيم الصحي؟

هناك صعوبات تواجهيها عند اتباع الرجيم وخاصة إذا كنتِ تحبين السكر كثيرا، ولكن إليكِ بعض النصائح التي يجب معرفتها للحد من استهلاك السكر قدر الإمكان:-





1. اجعلي السكَّر (الأبيض والأسمر) والشراب المحلَّى والعسل ودبس السكَّر في مكان بعيد عن ناظريك، حتَّى لا يخطر على بالك.





2. قلِّلي من كمِّ السكَّر المضاف إلى الطعام؛ بدلًا من جعل هذا المسحوق يصحب رقائق الفطور أو الشوفان، يُنصح بإضافة قطع الفواكه الطازجة (الموز أو الكرز أو الفراولة) أو الفواكه المجففة (الزبيب أو التوت البري أو المشمش) إليها، وعند إعداد الكعكات وصنوف الحلوى الأخرى، يُفضَّل التقليل من كمِّ السكَّر المطلوب في الوصفة بنسبة الثلث بدايةً، وصولًا إلى النصف.





3. اشتري الفواكه الطازجة أو الفواكه المُعلَّبة المنقوعة في الماء أو العصير الطبيعي، مع تجنُّب تلك المعلَّبة في شراب، وخصوصًا الشراب الثقيل.





4. حسِّني مذاقات الأطعمة بالتوابل عوضًا من السكَّر؛ لا سيَّما الزنجبيل أو البهارات أو القرفة أو جوزة الطيب.





5. استخدمي عصير التفَّاح غير المحلَّى بدلًا من السكَّر، وبكمٍّ مساو له، في الوصفات.





6. حدِّدي الدوافع لتناول السكَّر، مع الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.



