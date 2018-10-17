ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مسؤول إماراتي: السعودية أساس للإستقرار وحريصون عليها كحرصنا على أنفسنا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
مسؤول إماراتي: السعودية أساس للإستقرار وحريصون عليها كحرصنا على أنفسنا
قرقاش
طباعة
وكالات
 

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش على أهمية دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على استقرار الخليج والمنطقة واصفاً حضورها ودورها بالمحوري.

 

وتفصيلاً قال د.قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء: "من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

 

يذكر أن الممكلة العربية السعودية تتعرض إلى حملة مغرضة من قبل وسائل إعلام قطرية وإخوانية تحاول الاستفادة من قضية اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي في تركيا.

المزيد عن: مسؤول إماراتي السعودية الإمارات استقرار الخليج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 9:21:44 AM