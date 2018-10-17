مسؤول إماراتي: السعودية أساس للإستقرار وحريصون عليها كحرصنا على أنفسنا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش على أهمية دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على استقرار الخليج والمنطقة واصفاً حضورها ودورها بالمحوري.

وتفصيلاً قال د.قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء: "من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

يذكر أن الممكلة العربية السعودية تتعرض إلى حملة مغرضة من قبل وسائل إعلام قطرية وإخوانية تحاول الاستفادة من قضية اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي في تركيا.