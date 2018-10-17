للعروس الجديدة.. أجدد رسومات المناكيرلخريف هذا العام (صور)

إليكِ عزيزتي مجموعة من الرسومات للمناكير الي يناسب خريف ها العام، واختاري حسب ذوقك العام:-





ألوان المناكير الميتالك كانت مهيمنة العام الماضي بشكل كبير، وستستمر معنا للخريف المقبل، ولكن إذا كنتِ تحبّين مواكبة الموضة بحذافيرها، طبّقي طلاء الأظافر الكريستالي اللامع، على شكل أحجار صغيرة الحجم.





أما إذا كنتِ تحبّين شيئًا أكثر بروزًا، اختاري المناكير المات بالألوان الدافئة كالبنفسجي، وضعي أحجار اللؤلؤ على أطراف الأظافر بشكل حرف U.





لفتنا كذلك رسومات الأبيض الشفاف مع اللبني، المستوحاة من شكل ذوبان الثلج في الشتاء، نسّقيه مع مكياج مخملي بألوان أحمر شفاه جريئة.





إذا كنتِ تتمتعين بشخصية قوية، سيعجبكِ مناكير المرأة الحديدية، المستوحاة من الطراز الفرنسي، ولكن بالاعتماد على الألوان الرمادية الجريئة، مع أطراف بيضاء حادة وجاذبة.



