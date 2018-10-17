ارتفاع عدد قتلى الإعصار "مايكل" لـ 27 شخصًا وفقد المئات

مشط فريق إنقاذ مناطق منكوبة من شمال غرب فلوريدا بحثا عن مئات المفقودين بعد قرابة أسبوع من الإعصار مايكل الذى سوى بلدات بالأرض فى المنطقة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا.

وقال ماثيو ماركيتى أحد مؤسسى منظمة الإنقاذ (كراود سورس ريسكيو) التى يقع مقرها فى هيوستون ولها مئات المتطوعين على الأرض إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى مع عودة خدمة الهاتف وتمهيد الطرق.

وأضاف "أمام كل شخص اتصلنا به كان هناك ثلاثة لم نستطع الاتصال بهم".

وقال إن فرقا من المنظمة التطوعية تبحث عن أكثر من 1135 شخصا فى فلوريدا فقدوا الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم.

ولم يقدم المسؤولون بفلوريدا عددا للأشخاص الذين يعتبرون فى عداد المفقودين.

وأعاق الحطام وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء الوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، لكن المنظمة تقول إن عددا كبيرا من البلاغات التى تلقتها عن مفقودين كانت بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والكهرباء.

ويفيد إحصاء أجرته رويترز استنادا إلى التقارير الرسمية بأن عدد القتلى يشمل 17 فى فلوريدا وقتيلا فى جورجيا وثلاثة فى نورث كارولاينا وستة فى فرجينيا.

وضرب مايكل القطاع الساحلى فى شمال غرب فلوريدا يوم الأربعاء برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا فى الساعة مما أطلق العنان لارتفاع مياه البحر التى دمرت منازل.

وقال ماركيتى إن معظم المفقودين من بنما سيتى والكثير منهم من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو من يعيشون بمفردهم.

وفي وقت سابق، كان مصادر إعلامية أمريكية أشارت إلى أن حصيلة الضحايا وصلت لـ 26 قتيلا.