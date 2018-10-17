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ناصر ماهر يعتذر للأهلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
ناصر ماهر يعتذر للأهلي
ناصر ماهر
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الفجر الرياضي
 

اعتذر ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على واقعة خوضه مباراة كرة قدم خماسية دون الرجوع للإدارة النادي.

 

وجاء اعتذار ناصر ماهر أملًا في المشاركة بالمباريات بعدما استبعده باتريس كارتيرون من حساباته تأديبًا له على لعب الخماسي قبل مباراة مهمة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

 

يذكر أن جماهير الأهلي تأمل أن يكون ناصر ماهر خير خليفة لعبد الله السعيد لاعب الفريق الذي انتقل إلى أهلي جدة السعودي.

 

المزيد عن: ناصر ماهر كارتيرون دوري أبطال أفريقيا الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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