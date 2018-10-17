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"قسد" تستصعب طرد "داعش" من شرقي سوريا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
قسد تستصعب طرد داعش من شرقي سوريا
داعش - أرشيفية
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وكالات
 

اعتبر القيادي في قوات سوريا الديموقراطية ريدور خليل، أن العمليات العسكرية لطرد تنظيم "داعش" من مدينة هجين في دير الزور شرقي سوريا، ستستغرق وقتا أطول من المتوقع.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خليل قوله، إن "داعش" يستفيد كثيرا من الظروف المناخية، بما في ذلك العواصف الرملية"، وأن "ذلك ساعده على الإفلات من طائرات الاستطلاع ووسائل المراقبة الأخرى".

 

وأضاف أن الدواعش "حفروا الخنادق وأقاموا العوائق وزرعوا المتفجرات" وهو ما يعوق تقدم قوات سوريا الديموقراطية، لافتا إلى أن معظم الدواعش، من الأجانب.

 

وحسب قوات سوريا الديموقراطية، يتحصن نحو ثلاثة آلاف "جهادي" في منطقة هجين، أحد آخر جيوب تنظيم "داعش" في سوريا.

 

وتستمر حملة قوات سوريا الديمقراطية لطرد مسلحي "داعش" بشكل نهائي في هجين للشهر الثاني على التوالي، وذلك بتقدم بطيء بسبب انتشار نقاط التنظيم بين الكتل السكانية.

 

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