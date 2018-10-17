اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)

الأقراط تزيد من رقة ونعومة كل أنثى فهي تكمل أناقتها، ونقدم لكم أقراط القلوب لإطلالة رومانسية وناعمة هذا الموسم





اختاري الاقراط التي تأتي على شكل القلب، فهي تضفي حيوية على حضورك وتجعل إطلالتك شاعرية ورقيقة.





بإمكانك أن تختاري القلوب ملوّنة أو أن تكون مصنوعة من المعدن الذهبي أو الفضي أو البرونزي بكل بساطة.



