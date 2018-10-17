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اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
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الأقراط تزيد من رقة ونعومة كل أنثى فهي تكمل أناقتها، ونقدم لكم أقراط القلوب لإطلالة رومانسية وناعمة هذا الموسم 

اختاري الاقراط التي تأتي على شكل القلب، فهي تضفي حيوية على حضورك وتجعل إطلالتك شاعرية ورقيقة.

بإمكانك أن تختاري القلوب ملوّنة أو أن تكون مصنوعة من المعدن الذهبي أو الفضي أو البرونزي بكل بساطة.

نسّقيها مع غيرها من الإكسسوارات إنما بأسلوب ذكي، فلا تجمعي على سبيل المثال بين الأقراط التي تأتي على شكل قلب مع عقد بتصاميم مغاير، كعقد على شكل أزهار أو فراشات، فإما أن تكون القطع الأخرى خالية من أي زخرفات أو أشكال، أو أن تكون على شكل قلب تنسجم مع الأقراط.
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
اعتمدي أقراط القلوب لإطلالة رومانسية (صور)
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