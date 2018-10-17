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ترامب: الاحتياطي الفدرالي "أكبر تهديد" لي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
ترامب: الاحتياطي الفدرالي أكبر تهديد لي
رئيس الاحتياطي الفدرالي
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وكالات
 

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً الثلاثاء من جديد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، البنك المركزي، معتبراً أنه "التهديد الرئيسي" له، لرفعه معدلات الفائدة "بسرعة كبيرة".

 

وقال ترامب لقناة "فوكس بيزنس" إن "التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفدرالي (...) لأن الاحتياطي الفدرالي يرفع معدلات الفائدة بسرعة مفرطة ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها".

 

وأكد ترامب أنه لا يتحدث إلى رئيس هذه الهيئة المالية جيروم باول لأنها "مستقلة"، لكنه قال "لست راضياً عما يفعله".

وسبق لترامب قبل أسبوع، بعد تراجع كبير في البورصة، انتقاد الخطوة "البالغة الجرأة" التي اتخذها البنك المركزي الأميركي، وخرق بذلك تقاليد التحفظ التي اتبعها أسلافه.

 

وبدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة تدريجيا منذ نهاية 2015، بعدما مول الاقتصاد الأميركي لحوالى عقد دون مقابل باهظ الثمن لإنعاشه بعد الأزمة المالية في 2008.

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