الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران بلدة استرالية تكافح الجفاف

وغمر هاري وميجان صفا طويلا من التلاميذ في مطار دابو التي تبعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي سيدني بالابتسامات والمصافحات والتقطا معهم الصور الذاتية (سيلفي).





وظهرت ميجان الحامل في طفلها الأول من هاري مرتدية بنطالا أسود من الجينز وقميصا أبيض وسترة رمادية طويلة.





لكن الطفل لوك فينسنت المصاب بمتلازمة داون والبالغ من العمر خمس سنوات خطف الأضواء حين لف ذراعيه حول ميجان عندما جلست على ركبتيها لتحيته كما داعب لحية هاري عندما عانقه الأمير.





ويقوم الأمير هاري وميجان بأولى جولاتهما العالمية منذ عقد قرانهما في مايو أيار وتشمل استراليا ونيوزيلندا وجزر فيجي وتونجا بجنوب المحيط الهادي.





وجدول الزوجين مزدحم للغاية في ثاني أيام زيارتهما لاستراليا حيث سيزوران خدمة الإسعاف الجوي الملكي الاسترالية ثم سيتوجهان إلى مزرعة تعاني الجفاف ثم سيقومان بنزهة في متنزه بوسط دابو.





وكانت الملكة إليزابيث جدة هاري قد منحت خدمة الإسعاف الجوي الاسترالي صفة ”الملكي“ عام 1955 عندما زارت استراليا.





وتتزامن زيارة هاري وميجان مع استضافة سيدني دورة ألعاب إنفكتوس في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر تشرين الأول. وأسس هاري هذه الألعاب العالمية على غرار أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ويشارك فيها مصابو الجيش.







