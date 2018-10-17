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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:02 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في أخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نص متر ومتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-
الصغرى العظمى

القاهرة 21 28
وسط الدلتا 20 28
الإسكندرية 22 27
بلطيم 22 27
مطروح 17 27
السلوم 18 29
سيوة 21 34
بورسعيد 24 27
دمياط 23 27
العريش 16 28
رفح 16 28
الإسماعيلية 18 28
السويس 19 29
رأس سدر 19 28
نخل 14 27
نويبع 22 28
طابا 20 26
كاترين 11 24
الطور 21 27
شرم الشيخ 24 30
الغردقة 23 31
مرسى علم 23 30
الفيوم 20 29
بني سويف 20 29
المنيا 18 29
أسيوط 18 30
سوهاج 19 31
قنا 20 32
الأقصر 20 33
أسوان 21 33
أبوسمبل 22 34
الوادي الجديد 21 33
شلاتين 23 32
أبو رماد 24 31
رأس حدربة 24 30
حلايب 24 30
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