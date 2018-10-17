موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

يواجه نادي مانشستر سيتي، منافسه نادي بيرنلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت 20 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.