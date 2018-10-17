ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
مانشستر سيتي
طباعة
أحمد عصام
 

يواجه نادي مانشستر سيتي، منافسه نادي بيرنلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت 20 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 7:51:39 AM