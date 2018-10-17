طلعت يوسف: ما حدث معي بالاتحاد السكندري أصعب موقف في حياتي

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن ما حدث معه في الاتحاد السكندري هو أصعب ما مر به في حياته.

وقال طلعت في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "في أحد الأعوام كان الاتحاد السكندري مهدد بالهبوط وطُلب مني تولي المهمة".

وأضاف: "توليت المهمة قبل المباراة الفاصلة في هبوطنا بـ 10 أيام فقط لاغير والخسارة كانت تعني الهبوط رسميًا، كان أصعب موقف مر عليا في حياتي وتمكنت من قيادة الفريق للاستمرار في الممتاز".