معلومات عن ممدوح وافي في ذكرى رحيله





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة عشر على رحيل الفنان ممدوح وافي.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عنه.





١- ولد ممدوح وافي في الحادي عشر من مايو ١٩٥١.





٢- اشتهر بمشاركته الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس"، وعدد من المسرحيات منها: "الهمجي".





٣- قام ببطولة مسرحية "حمري جمري".





٤- شارك في عدد من الأفلام الناجحة، من بينها "البيضة والحجر" و"زوجة رجل مهم" و"الإمبرطور" و"إستاكوزا".





٥- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها مسلسل "عائلة الحج متولي".





٦- أصيب بسرطان الجهاز الهضمي، واكتشف مرضه أثناء مرافقته صديقه الحميم الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة.



