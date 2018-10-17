معلومات عن ممدوح وافي في ذكرى رحيله
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:42 صشيماء عطية
تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة عشر على رحيل الفنان ممدوح وافي.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عنه.
١- ولد ممدوح وافي في الحادي عشر من مايو ١٩٥١.
٢- اشتهر بمشاركته الفنان محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس"، وعدد من المسرحيات منها: "الهمجي".
٣- قام ببطولة مسرحية "حمري جمري".
٤- شارك في عدد من الأفلام الناجحة، من بينها "البيضة والحجر" و"زوجة رجل مهم" و"الإمبرطور" و"إستاكوزا".
٥- من أشهر المسلسلات التي شارك فيها مسلسل "عائلة الحج متولي".
٦- أصيب بسرطان الجهاز الهضمي، واكتشف مرضه أثناء مرافقته صديقه الحميم الفنان أحمد زكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة.
٧- توفي ممدوح في السابع تشر من أكتوبر ٢٠٠٤، عن عمر ناهز ال٥٣ عامًا
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