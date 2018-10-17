غرفة مواد البناء: يجب أن يكون هدف التصدير بحلول عام 2020 حوالي 50 مليار دولار



وأضاف "استفانوس"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن ما سيخلق قيمة مضافة ويوسع الاقتصاد هو التصدير، ويجب على الدولة أن تفرض ضريبة على المنتج النهائي، وليس كل مراحل التصنيع.



وتابع نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أن العملة الصعبة التي تدخل من التصدير، أرخص من العملة الصعبة التي تدخل من القروض، مشددا على أنه يجب أن يكون هدف التصدير بحلول عام 2020 حوالي 50 مليار دولار، مؤكدا أن حجم التصدير متواضع ولا يتناسب مع إمكانياتنا.

قال مدحت استفانوس، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن مجال الصناعة ليس له سقف في النمو، والاقتصاد المصري متنوع يستطيع التواجد في الكثير من المجالات، ولكن ذلك يجب أن يكون مرتبطا برؤية للتصدير للخارج.