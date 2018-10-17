وكيل اتحاد الصناعات: "مصر اقتصادها متنوع.. ولم نستغل مواردنا الطبيعية"



وأضاف توفيق، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن هذا التنوع من المميزات التي نستطيع البناء البناء عليها، بمعنى الاستثمار في كافة المجالات، وهو ما يعطي نتائج سريعة لأننا لن نبدأ من الصفر.



وتابع وكيل اتحاد الصناعات، مصر دولة لم يبدأ استغلال موارها الطبيعية، وعلينا واجب في تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن منظومة الإصلاح الاقتصادي نالت إعجاب الجميع، وبقى أن نرى نتيجة ذلك، وأن البيروقراطية تمنع الاستثمار في العديد من القطاعات الصناعية.

قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن ما يميز مصر عن أي دولة في المنطقة هو اقتصادها المتنوع، ومن المفارقات أنها لا تمتلك بترول أو غاز.