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طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدًا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدًا
طلعت يوسف
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عمرو مصطفى
 

كشف طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن هناك عدة عوامل أسهمت بشكل كبير جدًا في ظهور منتخب مصر بصورة سيئة في كأس العالم 2018 في روسيا.

 

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بجانب نسبة كبيرة من الإعلام وكذلك نسبة كبيرة من الجماهير التي تأثرت بفكرة أن منتخب مصر أقصى طموحه مجرد الوصول لكأس العالم دون وجود تخطيط لما يريد أن يفعله في المونديال.

 

وتابع أن إعداد منتخب مصر لم يكن جيدًا بالقدر الكافي الذي يمكن الفريق القومي من تحقيق النتائج المطلوبة والظهور بشكل جيد يرضي الجماهير.

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