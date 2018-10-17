رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: لم تعد هناك براءات اختراع حبيسة الأدراج



وأضاف "صقر"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن المبتكرين كانوا يعانون في السابق، ولكن هذا الأمر لم يعد موجودًا، لافتًا إلى أن الرئيس التقى مع مجموعة من المبتكرين، وهو يدعم الابتكار.



وأشار إلى أنه لأول مرة يكون رأس الدولة على قائمة اهتماماته لقاء المبتكرين، موضحا أنه لم تعد هناك براءات اختراع حبيسة الأدراج.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك تشجيع للشباب على الاختراع، وهناك مجموعة من البرامج والمبادرات غير مسبوقة، تم إطلاقها السنوات الماضية، الهدف منها دعم المبتكرين.