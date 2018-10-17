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الشباب ضد الهلال.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
الشباب ضد الهلال.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الهلال السعودي
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منى العوضي
 

يلتقي فريق الشباب مع الهلال، يوم السبت المقبل، في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتقام مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي على ملعب "فيصل بن فهد"، وذلك يوم السبت في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

 

وسيتم نقل مباراة الشباب مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرةً وحصريًا عبر قنوات "ksa sports" الرياضية السعودية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال مع الشباب عبر البث المباشر والحي عبر موقع الفجر الرياضي.

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