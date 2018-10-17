مدرب المقاصة: حب فرج عامر لسموحة يسبب الأزمات

يرى طلعت يوسف المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن حب فرج عامر رئيس نادي سموحة للفريق السكندري، وصل لمرحلة الشغف والجنون

وقال طلعت يوسف فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "فرج عامر يعشق النادي بشغف وجنون، وهذا يجعله متوتر فى بعض المواقف"

وأردف: "هناك مجموعة من الأشخاص المحيطين به، ممن يطلق عليهم "خبراء"، كثيري الكلام وابداء الرأي ويتحدثون "في الفاضي والمليان".