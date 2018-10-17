طلعت: صلاح الأحق بقيادة المنتخب لأنه مقنع ويملك خبرات

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن محمد صلاح لاعب ليفربول هو الأجدر لحمل شارة قيادة المنتخب المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حمل شارة القائد تكليف مش تكريم بناءً على ما يقدمه، هذه وظيفة".

وتابع: "في رأيي ان الأجدر لقيادة المنتخب المصري هو محمد صلاح لما يمتلكه من خبرات وقدرات على التوجيه المقبول من جميع اللاعبين في المنتخب".

وأضاف مدرب سموحة السابق "احتراف سمح له ان يكون قائداً والدليل لقطته الشهيرة في مباراة الكونغو بعد تعادل المنافس وهي لقطة مقنعة ومحفزة ومنفرة لأي لاعب داخل أرض الملعب".