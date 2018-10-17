عاجل| بيان جديد من "يوتيوب": "عدنا".. ورسالة هامة لمستخدميه





نشرت الصفحة الرسمية لموقع "يوتيوب" على "فيسبوك" قبل قليل، بيانًا جديدًا، بعد عودة الاتصال للموقع دون حدوث أي مشاكل، عقب انقطاع دام لأكثر من 60 دقيقة.





وقال المنشور: "استكمال.. لقد عدنا! شكرا على كل صبرك.. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، فالرجاء إخبارنا بذلك".





وأصدر الموقع أول رد رسمي له، بشأن عطل الموقع بشكل مفاجئ عن مستخدميه، حيث أعلن "يوتيوب" في بيان عاجل قبل قليل، لمستخدميه، اعتذارهم عن سبب انقطاع الخدمة المفاجئ، مؤكدين عملهم على حل هذه المشكلة، وأنهم سيصدرون بيانًا عند إصلاحه بسبب العطل المفاجئ.





ووجه "يوتيوب" الشكر لكل مستخدميه عن التقارير الصادرة منهم عقب انقطاع الخدمة مباشرة.



