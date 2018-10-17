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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
برشلونة
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منى شكري
 

 

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة قويةضد إشبيلية، وذلك يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

وتقام مباراة برشلونة مع إشبيلية في الليجا الإسبانية، مساء يوم السبت والموافق 20 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الكامب نو.

 

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة بينما يأتي إشبيلية في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا الإسبانية عبر البث المباشر والحي على فضائية "بي إن سبورت 3 HD" الرياضية القطرية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة مع إشبيلية في الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.

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