عاجل| عودة الاتصال بموقع "يوتيوب" مجددا

بعد انقطاع دام لأكثر من 30 دقيقة، عاد موقع "يوتيوب" للعمل مجددًا بعد العطل المفاجئ الذي ضربه، دون معرفة أي أسباب عن سبب التوقف.





وأصدر الموقع أول رد رسمي له، بشأن عطل الموقع بشكل مفاجئ عن مستخدميه، حيث أعلن "يوتيوب" في بيان عاجل قبل قليل، لمستخدميه، اعتذارهم عن سبب انقطاع الخدمة المفاجئ، مؤكدين عملهم على حل هذه المشكلة، وأنهم سيصدرون بيانًا عند إصلاحه بسبب العطل المفاجئ.





ووجه "يوتيوب" الشكر لكل مستخدميه عن التقارير الصادرة منهم عقب انقطاع الخدمة مباشرة.



