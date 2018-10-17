عاجل| تفاصيل توقف "يوتيوب".. وأول رد رسمي عن العطل المفاجئ





بعد انقطاع دام لأكثر من 60 دقيقة بموقع "يوتيوب"، أصدر الموقع أول رد رسمي له، بشأن عطل الموقع بشكل مفاجئ عن مستخدميه، حيث أعلن "يوتيوب" في بيان عاجل قبل قليل، لمستخدميه، اعتذارهم عن سبب انقطاع الخدمة المفاجئ، مؤكدين عملهم على حل هذه المشكلة، وأنهم سيصدرون بيانًا عند إصلاحه بسبب العطل المفاجئ.





ووجه "يوتيوب" الشكر لكل مستخدميه عن التقارير الصادرة منهم عقب انقطاع الخدمة مباشرة.





ووقع انقطاع كامل في موقع "يوتيوب" بكافة أنحاء محافظات مصر، وذلك دون معرفة أي معلومات أو بيان من الشركة حتى الآن، عن سبب انقطاع الاتصال بالموقع، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل قليل، آنباء حجب وزارة الاتصالات الباكستانية، الخدمة عن موقع "يوتيوب" عن ثلثي العالم.





وأشار المستخدمون، إلى أن الخدمة انقطعت واتحجبت بالكامل عن قارتي إفريقيا وآسيا، وأجزاء من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مرجحين أن ذلك بسبب محتوى "يوتيوب" الإباحي والغير ملائم والمعادي للدين الإسلامي.



