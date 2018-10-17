عاجل| أول رد رسمي من "يوتيوب" عن العطل المفاجئ: "نشكركم"





بعد انقطاع دام لأكثر من 60 دقيقة بموقع "يوتيوب"، أصدر الموقع أول رد رسمي له، بشأن عطل الموقع بشكل مفاجئ عن مستخدميه، حيث أعلن "يوتيوب" في بيان عاجل قبل قليل، لمستخدميه، اعتذارهم عن سبب انقطاع الخدمة المفاجئ، مؤكدين عملهم على حل هذه المشكلة، وأنهم سيصدرون بيانًا عند إصلاحه بسبب العطل المفاجئ.



