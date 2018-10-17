ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. الحكومة الباكستانية توقف سيرفرات "يوتيوب" عن ثلثي العالم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:07 ص
عاجل.. الحكومة الباكستانية توقف سيرفرات يوتيوب عن ثلثي العالم
يوتيوب
طباعة
 

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل قليل، آنباء حجب وزارة الاتصالات الباكستانية، الخدمة عن موقع "يوتيوب" عن ثلثي العالم.

وأشار المستخدمون، إلى أن الخدمة انقطعت واتحجبت بالكامل عن قارتي إفريقيا وآسيا، وأجزاء من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مرجحين أن ذلك بسبب محتوى "يوتيوب" الإباحي والغير ملائم والمعادي للدين الإسلامي.

وأكد المستخدمون، عدم وجود أي تصريحات حكومية من باكستان بشأن الواقعة، وهل حدث ذلك عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم حجب الخدمة عن باكستان فقط، وأسفر الحجب، عن وقوع خسائر بالمليارات على الشركة، ولم تكن تداعيات الحجب بسيطة.

عاجل.. الحكومة الباكستانية توقف سيرفرات "يوتيوب" عن ثلثي العالم
عاجل.. الحكومة الباكستانية توقف سيرفرات "يوتيوب" عن ثلثي العالم
عاجل.. الحكومة الباكستانية توقف سيرفرات "يوتيوب" عن ثلثي العالم
المزيد عن: يوتيوب موقع يوتيوب خبر عاجل حكومة باكستان حجب يوتيوب باكستان اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
1
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
-
x
03:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:41:32 AM