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خمسون سنة على تتويج العداء البطل الاولمبي محمد القمودي باول ذهبية اولمبية في تاريخ تونس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
خمسون سنة على تتويج العداء البطل الاولمبي محمد القمودي باول ذهبية اولمبية في تاريخ تونس
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محمد ةوليد الجموسي
 
بحلول هذا اليوم الاربعاء 17 اكتوبر 2018 تكون خمسون سنة قد مرت على تتويج العداء البطل الاولمبي التونسي محمد القمودي باول ميدالية ذهبية تونسية في تاريخ الالعاب الاولمبية.

وفاز محمد القمودي يوم 17 اكتوبر 1968 في دورة الالعاب الاولمبية بمكسيكو بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر وسجل وقتا ب 14 د و 5ث متقدما على الكينينين كيبشوج كينو و نافتالي تيمو في سباق تكتيكي تاريخي .

وتخليدا للذكري 50 لهذا التتويج التاريخي اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية انها ستحتفل بالتعاون مع الجامعة التونسية لألعاب القوى بهذا الانجاز من خلال اعداد برنامج متنوع لتكريم محمد القمودي اعترافا له بمساهمته الكبرى في رفغ العلم التونسي في اكبر تظاهرة رياضية عالمية وفي إشعاع تونس بين كافة بلدان العالم.

ويحتوي البرنامج الذي يمتد من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل بالخصوص على معرض صور حول مسيرة البطل وإصدار مؤلف حول أهم انجازاته وإنجاز شريط فيديو حول أبرز محطات مسيرته وإقامة مهرجان ال 5000 م .

ويذكر ان محمد القمودي ( 80 سنة) حظي بعدة تكريمات في السنوات الماضية من هياكل اعلامية ورياضية واولمبية وطنية وقارية و دولية ومنها وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بمناسبة الاحتفالية السنوية التي تقيمهاعلى شرف افضل الرياضيين التونسيين وذلك تكريما لعطائه المتميز وانجازاته الخالدة.  
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