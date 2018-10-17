جامعة صفاقس تتصدر ترتيب الجامعات التونسية لمؤشر التصنيف العالمي لافضل الجامعات لسنة 2019

احتلت جامعة صفاقس صدارة الجامعات التونسية في التصنيف العالمي لافضل الجامعات لسنة 2019 الذي تقوم به جريدة "تايمز للتعليم العالى" الصادرة في لندن في عددها خلال شهر سبتمبر المنقضي إذ أتت في المرتبة 801 من ضمن 1250 جامعة وقع تصنيفها .





ودخلت جامعة صفاقس التصنيف العالمي لأول مرة هذا العام إذ لم تدخل الجامعات التونسية ضمنه إلا منذ سنة 2017 و جاءت كل من جامعتي المنستير

والمنار في المرتبة 1001 وقد حافظتا على تصنيفيهما لسنة 2018.





واحتلت جامعة أوكسفورد صدارة التصنيف (المملكة المتحدة) تلتها جامعة كمبريدج الانقليزية وتمكنت جامعة ستندفورد الامريكية من تبوؤ المركز الثالث في التصنيف.





وتعتمد مكونات مؤشر التصنيف على نسبة التمدرس الى جانب نسبة البحث ومشاركة الجامعة في البحث وتأثير هذا البحث، فضلا عن احتساب نسبة الاطار التعليمي و الطلبة و الاطار البحثي ويتمثل المكون الاخير في مداخيل الصناعة و تعرف بمكامن التجديد.





يذكر أن جريدة تايمز للتعليم العالى هي نشرية شهرية تصدر بلندن ومختصة في الدراسات العليا وتأسست سنة 1971 وعرفت بنشرها للائحة السنوية لافضل الجامعات المصنفة دوليا منذ سنة 2004 وتعرف هذه اللائحة باسم "تايمز للتعليم العالى- التصنيف العالمي للجامعات".