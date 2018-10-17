سوسة: حوالي 100 رأس غنم مصابة بمرض اللسان الأزرق تتماثل للشفاء

أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وهيب المهري، بأن مصالح الدائرة تأكدت من إصابة حوالي 100 رأس غنم بمرض اللسان الأزرق اغلبها بمعتمديات كندار، والقلعة الكبرى، وسيدي الهاني، والنفيضة، وقد تماثلت كلّها للشفاء بعد ان تولى البياطرة عزل الخرفان المصابة عن بقية القطيع، وفق تأكيده.





وقال المهري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن "الوضع الصحي لقطيع الأغنام بولاية سوسة لا يبعث على القلق"، مؤكدا أن إصابة هذا العدد من الأغنام بمرض اللسان الأزرق لم تشكل خطرا على بقية القطيع ،لاسيما وأن عمليات التلقيح جارية حاليا ضد هذا المرض.





وبيّن أن مرض اللسان الأزرق ينتقل الى الحيوانات التي تتعرض الى لدغات البعوض والذي تكاثر بصفة ملحوظة بالمستنقعات وبرك المياه، نتيجة الامطار الأخيرة التي رافقها ارتفاع في درجات الحرارة.





ودعا المهري الفلاحين إلى تجنب رعي أغنامهم في الصباح الباكر وقبل غروب الشمس وهي الأوقات التي يتكاثر فيها البعوض، مشددا على ضرورة رش المبيدات الحشرية بمحيط حظيرة الأغنام، وتفادي الاقتراب من الأماكن الرطبة.