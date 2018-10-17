القصرين: حجز 3512 لترا من الحليب المدعم بمخزن للمواد الغذائية

تمكنت، أمس الثلاثاء، فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية بالجهة، من حجز 3512 لترا من الحليب المدعم بمخزن للمواد الغذائية بالقصرين المدينة، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها الفرق المذكورة للتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة، بحسب المدير الجهوي للتجارة بالقصرين فتحي خضاورية.





وذكر خضاورية، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن عملية الحجز تمت بناء على معلومات وردت على مصالح المراقبة الاقتصادية وتفيد بارتكاب مخالفة إخفاء بضاعة والامتناع عن بيعها، مؤكدا أنه تم حجز كميات الحليب التي تم ضبطها بالمخزن حجزا فعليا وسيتم إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بيعها في المسالك العادية وتأمين ثمنها في خزينة الدولة.





يشار إلى أن مدينة القصرين تشهد خلال هذه الفترة نقصا فادحا في الحليب المدّعم، مما أثار استياء عديد المواطنين خاصة منهم أصحاب الوضعيات الإجتماعية الصعبة الذين لا يقدرون على اقتناء الحليب الغير مدّعم الذي غصّت به معظم المحلات والفضاءات التجارية بالجهة، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.