صمم رقصات تحية كاريوكا وسامية جمال.. معلومات عن منير مراد في ذكرى رحيله

تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة والثلاثين على رحيل الموسيقار منير مراد.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عنه.

١- ولد موريس زكي مراد، الشهير بمنير مراد في الثالث عشر من يناير عام ١٩٢٢.





٢- شقيق الفنانة ليلى مراد.





٣- في عام 1939، ترك منير مراد الكلية الفرنسية، وبدا العمل في مجال السينما عامل كلاكيت.





٤- عمل كمساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلم في فترة الأربعينات.





٥- اتجه للتلحين، واشتهر بتقديم دويتو مع كل من شادية وقدما أغنيات: "يا دبلة الخطوبة، ان راح منك يا عين، الو الو"، وعبدالحليم حافظ في أغنيات: "حاجة غريبة، إحنا كنا فين، ضحك ولعب، وحياة قلبي وأفراحه، بكرة وبعده، بأمر الحب، بحلم بيك، قاضي البلاج، أول مره تحب يا قلبي".





٦- اشتهر منير بوضع موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.





٧- مثل منير في عدد من الأفلام السينمائية، كان أشهرها "نهارك سعيد" و"أنا وحبيبي".





٨-أشهر منير مراد إسلامه وتزوج من الفنانة سهير البابلي.





٩-توفي منير في السابع عشر من أكتوبر ١٩٨١، عن عمر يناهز ال٦٠ عامًا.







