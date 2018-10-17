مونديال الاندية لكرة اليد : فريق جمعية الحمامات ينهزم امام مونبليي الفرنسي 22-31

انهزم فريق جمعية الحمامات امام فريق مونبليي الفرنسي لكرة اليد بنتيجة 31/22 في مباراة الدور ربع النهائي لمونديال الاندية لكرة اليد المقامة في الدوحة.





وتاهل مونبلييي الفرنسي الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي محمد السوسي إلى نصف نهائي مونديال الأندية .

ويشارك مونبليي في كأس العالم للأندية بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا فيما ودع جمعية الحمامات المسابقة وكان ممثلاً لقارة أفريقيا بعد اعتذار فريقي الزمالك (بطل السوبر الأفريقي) ووصيفه الأهلي المصري.





وسيواجه مونبليي في نصف النهائي فريق برشلونة الإسباني الذي تأهل لنفس الدور بالفوز على النجمة البحريني (الذي يدربه التونسي حافظ الزوابي) ممثل قارة آسيا بنتيجة 37-28 .