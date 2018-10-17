تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية محور لقاء محمد الناصر بالسفير الفلسطيني بتونس

تناول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بسفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم، الثلاثاء بقصر باردو، تطوّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة للدفاع عن هذه القضية العادلة في مختلف المستويات والمحافل الإقليمية والدولية.





وثمّن السفير الفلسطيني بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، معربا عن تقديره لمساندة مجلس نواب الشعب لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.





يذكر أن قطاع غزة يشهد في الفترة الأخيرة حالة من الإحتقان أدت إلى إستشهاد سبعة فلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي، نتيجة تواصل "مسيرات العودة" التي يطالب فيها المتظاهرون بتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها سنة 1948 بعد إقامة دولة إسرائيل.