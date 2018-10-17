عملية بيضاء تحاكي إحباط تسلل عنصر إرهابي مسلح متنكر بلباس نسائي الى سجن النساء بمنوبة

نفذت الفرق المختصة ووحدات السجون والاصلاح بالسجن المدني للنساء بمنوبة، ظهر أمس الثلاثاء، عملية بيضاء مشتركة مع وحدات منطقة الامن الوطني بمنوبة وأعوان الادارة الجهوية للحماية المدنية، تحت اشراف الادارة العاة للسجون والاصلاح.





العملية، حسب ما صرحت به، مديرة السجن العقيد جميلة، صميدة، لمراسلة (وات) بمنوبة، تحاكي سيناريو هجوم خارجي بحزام ناسف وسلاح فردي من قبل عنصر ارهابي متنكر في لباس نسائي، يعقبه تحرك داخل المركز من قبل السجينات، حيث تم التصدي للمخطط في ظرف وجيز وإفشاله مع تدخل أعوان الحماية المدنية للقيام بالاسعافات اللازمة للمصابين.





وأوضحت أن هذه العملية تأتي لتقييم مدى جاهزية واستعدادات أعوان السجون والفرق المختصة بالسجن ونجاعة ونجاح التنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية بالمنطقة، وذلك توقيا من كل المخاطر والتهديدات المحتملة بالسجن الذي تبلغ طاقة استيعابه أكثر من 400 سجينة.





يذكر أن سجن النساء بمنوبة يضم عددا من الموقوفات والمحكومات في قضايا إرهابية بما يجعله مستهدفا بتهديدات إرهابية شأنه شأن سجن المرناقية، حسب ما صرح به المستشار العام والناطق الرسمي للادارة العامة للسجون والاصلاح، سفيان مزغيش، على هامش عملية بيضاء مماثلة انتظمت، الجمعة المنقضي، بالسجن المدني بالمرناقية.