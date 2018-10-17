بفضل ثنائية شواط: المنتخب التونسي رسميا الى النهائيات القارية للمرة 14 على التوالي

تمكن المنتخب التونسي لكرة القدم من التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا للمرة 19 و 14 على التوالي بعد انتصاره مساء الثلاثاء على منتخب النيجر بنتيجة 2-1 في لقاء احتضنه ملعب الجنرال ساني كونتشي في العاصمة نيامي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا المقررة بالكامرون صائفة 2019.





ويدين المنتخب التونسي بتفوقه للاعب الشاب فراس شواط (22 سنة) الذي حقق ثنائية د 27 و 32 في اول مباراة دولية يخوضها كاساسي في صفوف نسور قرطاج في حين ذلل منتخب النيجر النتيجة عن طريق اللاعب يوسف اومارو اليو في د 36 .





ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 12 نقطة متصدرا المجموعة العاشرة متقدما على المنتخب المصري (9 ن) الذي فاز في وقت سابق من مساء اليوم على ايسواتيني 2-صفر وضمن بدوره التاهل الى نهائيات الكامرون 2019.





ويبدو ان الاطار الفني للمنتخب الوطني بقيادة فوزي البنزرتي كان واعيا بان الاداء المهزوز الذي قدمه زملاء فخر الدين بن يوسف في لقاء الذهاب ضد النيجر يوم السبت الماضي في اولمبي رادس يقتضي تعديل الاوتار اذ لم يكن الانتصار المحقق على اهميته كافيا لاقناع الجماهير التونسية امام تواضع الاداء المقدم وهو ما دفع المدرب فوزي البنزرتي الى القيام بتغييرات فنية على التشكيلة الاساسية التي نزلت الى ارضية ميدان الجنرال ساني كونتشي بالعاصمة نيامي.





وشملت التنقيحات مختلف الخطوط باقحام كل من حمزة المثلوثي على الجهة اليمنى للدفاع وعودة محمد امين بن عمر الى سالف خطته في وسط الميدان مع منح الفرصة للاعب ايمن بن محمد ليشغل خطة الدعم الهجومي على الجهة اليسرى كما تم منح الفرصة للاعب النادي الصفاقسي فراس شواط ليقود الهجوم التونسي بدلا عن طه ياسين الخنيسي .





ولم تفرز التغييرات التي اجراها الاطار الفني التونسي على اهميتها نقلة نوعية في اداء منتخب نسور قرطاج حيث جاءت بداية المباراة متوازنة الى ابعد الحدود في ظل رغبة ابناء المدرب فرنسوا زاوي في توقيع بداية قوية على ارضية ميدانهم وامام جماهيرهم ولهذا بدت المحاولات التونسية محتشمة ترجمها المدافع المحوري ديلان برون في دق (12) بتصويبة من بعد حالي 30 متر لم يجد حارس منتخب النيجر صعوبة في التصدي لها .





الا ان تقدم دقائق اللقاء حملت معها سيطرة تونسية تجلت بصفة تصاعدية وامسك المنتخب التونسي بزمام المبادرة بعد ان تمكن لاعبو وسط الميدان من السيطرة على المنطقة و كسب الحوارات الثنائية مما منح تفوقا تونسيا واضحا لاسيما على الجهة اليسرى جسمه اللاعب الواعد فراس شواط الذي نجح في صنع الحدث والتالق كابهى ما يكون اذ بعد تصويبة راسية اولى مرت فوق الاخشاب عانق شواط الشباك في دق (27) قبل ان يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في دق (32) بعد امداد دقيق من ياسين مرياح واحباط عملية تسلل من نعيم السليتي الذي مهد كرة ثمينة لشواط الذي لم يجد صعوبة في مضاعفة الحصيلة .





وفي الوقت الذي كانت تسير فيه مجريات الفترة الاولى من المباراة في اتجاه واحد لصالح منتخب نسور قرطاج اغتنم منتخب النيجر كرة ثابتة وارتباك على مستوى محور الدفاع التونسي ليتمكن اللاعب يوسف اومارو اليو في د36 من تذليل الفارق.





ولم تات الدقائق المتبقاة من عمر الشوط الاول بجديد باستثناء تصويبة من محمد امين بن عمر د (39) مرت فوق اخشاب حارس مرمى منتخب النيجر وتسديدة مماثلة من قبل منتخب صاحب الارض انتهت في احضان الحارس فاروق بن مصطفى حيث انتهى الفصل الاول من المواجهة بتقدم منطقي للمنتخب التونسي 2-1

ولم يكن لمنتخب النيجر الطامح لتحقيق نتيجة ايجابية على ارضية ميدانه من اجل رفع رصيده الضعيف من النقاط في اسفل ترتيب المجموعة من خيار سوى التقدم نحو الهجوم خلال الفترة الثانية من اللعب معتمدا على العنصر البدني في ظل مباراة شاقة تحت درجة حرارة عالية (40 درجة) حيث انقذ الحارس فاروق بن مصطفى الشباك التونسية من هدف التعديل بعد مخالفة مباشرة في دق (48) كما نال اللاعب السابق للنجم الساحلي موسى مازو نصيبه من الفرص المتاحة لمنتخب النيجر وسدد كرة راسية مرت فوق اخشاب بن مصطفى رغم انه كان متحررا من اية رقابة .





وكان الاطار الفني للمنتخب التونسي مدركا لخطورة ترك المساحات الشاغرة او التاخر الى المناطق الخلفية اكثر من اللازم باعتبار ان منتخب النيجر سيرمي بكل اوراقه الهجومية من اجل تعديل الكفة ولهذا بادر فوزي البنزرتي باقحام المهاجم طه ياسين الخنيسي مكان الشاب فراس شواط في دق (65) من اجل منح حيوية متجددة للخط الامامي حيث كاد اللاعب فخر الدين بن يوسف من محاولة جريئة في دق (75) ان يغالط حارس منتخب النيجر داودا .

وانحصر اللعب في اغلب ردهات الشوط الثاني في منطقة وسط الميدان ولم يفرز ذلك محاولات هجومية واضحة بل انخفضت وتيرتها وكانت اخطر فرصة تونسية عن طريق اللاعب ايمن بن محمد في دق (83) الا ان الحارس داودا ثم القائم الايسر وقف حجر عثرة امام نسور قرطاج لاضافة هدف ثالث .





ولم تات الدقائق الاربعة البديلة التي اضافها الحكم المغربي نور الدين الجعفري بالجديد حيث انتهت المباراة بتقدم المنتخب التونسي بنتيجة 2-1 وضمان التاهل رسميا الى النهائيات الافريقية محافظا على صدارة المجموعة العاشرة (12 نقطة) في انتظار المواجهة الحاسمة ضد المنتخب المصري (9 نقاط) يوم 16 نوفمبر في القاهرة من اجل حسم صدارة المجموعة . (وات)