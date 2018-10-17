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محمد الناصر يستعرض تركيبة الكتل النيابية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
محمد الناصر يستعرض تركيبة الكتل النيابية
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محمد وليد الجموسي
 
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة العامة أمس الثلاثاء، عن استقالة النواب محمد سعيدان ولطفى النابلي وهالة عمران وسماح بوحوال، من كتلة نداء تونس وانضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني.
وتبعا لذلك تصبح تركيبة الكتل النيابية محددة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب كالآتي:
كتلة حركة النهضة: 68
كتلة الائتلاف الوطني: 51
كتلة حركة نداء تونس: 39
كتلة الجبهة الشعبية: 15
كتلة الحرة لحركة مشروع تونس: 14
الكتلة الديمقراطية: 12
كتلة الولاء للوطن: 11
غير المنتمين إلى كتل: 7  

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