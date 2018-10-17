تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين ولايتي توزر والوادي الجزائرية في مجال الشباب والرياضة

عقدت مساء الثلاثاء جلسة عمل بمقر المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتوزر خصصت " لتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين ولايتي توزر والوادي الجزائرية ببرمجة مجموعة من الأنشطة المشتركة في مجال الشباب والرياضة " وذلك بحضور رئيس ديوان الشباب علي ديدي المكلف من مديرية الشباب والرياضة بالوادي لمتابعة الموضوع.





واوضح المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة بتوزر محمد الصادق بلوزة في تصريح لمراسلة "وات" أنه تم النظر ايضا في تنظيم مشاركة المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتوزر في الصالون الوطني السادس للسياحة الشبابية بالوادي من 30 أكتوبر الى 3 نوفمبر وذلك بتشريك مجموعة من الشباب رواد المؤسسات الشبابية وتأثيث معارض للصناعات التقليدية لإبراز المخزون الثقافي في الجهة.





وأضاف أن اتفاقية الشراكة ستتواصل بأنشطة مشتركة أخرى بين الجانبين وتبادل الخبرات حيث من المنتظر أن تستقبل ولاية توزر في شهر نوفمبر وفدا عن ولاية الوادي ممثلا لاطارات الشباب للاطلاع على المشاريع الرياضية والشبابية في الجهة .





كما يؤدي اثر ذلك وفد من الإطارات الشبابية بالمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتوزر زيارة للاطلاع على المنشآت الرياضية في الوادي.