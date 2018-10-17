مكافأة 8 مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات عن "مختطف" في دار السلام

وضعت أسرة الملياردير التنزاني "محمد ديوجي"، جائزة ومكافآة مالية تصل لنحو مليار شلن تنزاني أو ما يعادل نحو 450 ألف دولار أمريكي، وذلك لمن يدلي بأي معلومات تساعد على إنقاذه بعد أن اختطفه مجهولين، مساء أمس الخميس الماضي، بأنها قد وضعت.





وذكرت التقارير الصحفية في تنزانيا، أن مسلحون مقنعون اختطفوا ديوجي، الذي يُعتقد أنه أصغر ملياردير في أفريقيا، في مدينة دار السلام في تنزانيا في نهاية الأسبوع الماضي.





على الفور، بدأت الشرطة في إلقاء القبض على كل المتشبه فيهم بأنهم على صلة بواقعة الخطف، وقد وصل عدد المقبوض عليهم حتى الآن لأكثر من 20 شخص، ولكن حتى الآن لازالت الشرطة في تنزانيا تؤكد بأن هناك شخصين أجنبيين، هما من كانوا وراء عملية إختفاء "محمد ديوجي" بحسب ما ذكرته شبكة BBC العالمية في تقرير لها حول هذا الأمر صباح اليوم.





ومن جهته، قال "عظيم ديوجي" المتحدث الرسمي باسم أسرة الملياردير المختطف في مؤتمر صحفي مساء أمس: "نحن على أمل في أن تساعد المكافأة المالية في سير التحقيقات التي تجريها الشرطة، وكذلك نرغب في أن نطمئن كل من لديهم معلومات عن مكان ابننا بأن يأتي وسنتعامل مع المعلومات بسرية".





يذكر أن مجلة فوربس العالمية والمتخصصة في شئون سوق العمل والأعمال قد أكدت أن ثروة الملياردير التنزاني "محمد يوجي" قد وصلت لأكثر من 1.5 مليار دولار، ويعتقد بأن الملياردير الوحيد في تنزانيا، وهو أصغر ملياردير سنا في أفريقيا، كما يعد راعيا رئيسيا لأبرز أندية كرة القدم في تنزانيا، وهو نادي سيمبا.







