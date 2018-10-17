أبرزها حصوله على وسام من بابا الفاتيكان.. معلومات عن يوسف وهبي في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السادسة والثلاثين على رحيل عميد المسرح العربي الفنان الكبير يوسف وهبي، والذي تنوع إبداعه بين المسرح والسينما.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفونها عنه.

١- ولد يوسف وهبي في ١٤ يوليو ١٨٩٨، في الفيوم.





٢- كان يجيد الحديث بلغات أجنبية بطلاقة منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية.





٣- سافر لروما لدراسة فن المسرح في عشرينيات القرن الماضي.





٤- كوّن فرقة رمسيس المسرحية مع عدد من الممثلين الكبار مثل حسين رياض، وأحمد علام، وزينب صدقي، وأمينة رزق، فاطمة رشدي، وعلوية جميل، واُفتُتِح مسرح رمسيس في 10 مارس 1923، وقدم عليه العديد من المسرحيات العالمية الهامة.





٥- في عام ١٩٢٨، تعرض لهجوم كبير بعد انتشار أخبار عن مشاركته في فيلم عن النبي محمد، ما دفعه للاعتذار عن المشاركة في العمل بعد ضغط الأزهر الشريف وتهديد الملك فؤاد الأول له بسحب الجنسية.





٦- مثل يوسف وهبي قرابة 302 مسرحية عالمية، وأخرج منها 185 مسرحية، وقام بتأليف 60 مسرحية.





٧- مثل في أكثر من ٥٠ فيلم، على مدار ٤٠ عامًا، كان أول عمل له في السينما فيلم "أولاد الذوات" ١٩٣٤.

٨-اشتهر بمقولته "ياللهول".





٩- تزوج ٣ مرات، الأولى من ممثلة إيطالية، والثانية من عائشة فهمي، والثالثة من سعيدة منصور التي عاش معها حتى رحيله، ولم يرزق بأبناء.





١٠- كان آخر أعماله السينمائية فيلم "إسكندرية ليه" في عام ١٩٧٨.





١١-كان أول مسلم يمنحه بابا الفاتيكان وسام "الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية".





١٢-نال العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها: وسام الاستحقاق وجائزة الدولة التقديرية وشهادة الدكتوراه الفخرية.





١٣-توفى في 17 أكتوبر عام 1982 بعد دخوله لمستشفى المقاولون العرب إثر اصابته بكسر في عظام الحوض نتيجه سقوطه في الحمام، وأثناء تلقيه العلاج إصيب بأزمة قلبية رحل على إثرها.





١٤-أنشأ محبيه "جمعية أصدقاء يوسف وهبى" في مسقط رأسه تخليدًا لذكراه، وأقيم له تمثال أمام مقر هذه الجمعية بحي الجامعة بالفيوم على رأس الشارع الذي يحمل اسمه.











