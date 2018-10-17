21 مباراة في انطلاقة جديدة للممتاز "ب"

تنطلق مباريات الأسبوع السابع في دوري الممتاز "ب" في الثالثة من عصر الخميس - 18 أكتوبر - عقب توقف دام 28 يوما بسبب كأس مصر، حيث تشهد تلك الجولة مواجهات مرتقبة في الثلاث مجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي في المجموعة الأولى أسوان مع التحرير، ومركز شباب ناصر ملوي مع تليفونات بني سويف، وديروط مع طهطا، والتعدين مع الفيوم، وبني سويف مع الوليدية، وسوهاج مع الألومنيوم، والإعلاميين مع المنيا.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهات إف سي مصر مع جمهورية شبين، والشمس مع أبي صقل، وكوكاكولا مع سيراميكا، والسويس مع بورتو، والزرقا مع النصر، والمريخ مع القناة، وتقام مباراة الترسانة مع دمياط، في السادسة مساء.

وفي المجموعة الثالثة، يلعب في الثالثة عصرا مركز شباب تلا مع الحمام، وغزل المحلة مع الجزيرة، والأوليمبي مع فاركو، والرجاء مع طنطا، ودمنهور مع أبو قير، وكفر الشيخ مع البلدية، والمنصورة مع سيدي سالم.

– ترتيب المجموعة الأولى :

1- أسوان : 14 نقطة.

2- المنيا : 13 نقطة.

3- التعدين : 12 نقطة.

4- بني سويف : 12 نقطة.

5- ديروط : 12 نقطة.

6- التليفونات : 11 نقطة.

7- طهطا : 8 نقاط.

8- الإعلاميين : 7 نقاط.

9- الفيوم : 6 نقاط.

10- الألومنيوم : 5 نقاط.

11- سوهاج : 5 نقاط.

12- التحرير : 4 نقاط.

13- الوليدية : 4 نقاط.

14- م ش ناصر ملوي : نقطة وحيدة

– ترتيب المجموعة الثانية :

1- القناة : 13 نقطة.

2- سيراميكا : 13 نقطة.

3- كوكاكولا : 11 نقطة

4- الترسانة : 11 نقطة.

5- نادي مصر : 9 نقاط.

6- الشمس : 9 نقاط.

7- جمهورية شبين : 9 نقاط.

8- الزرقا : 8 نقاط.

9- بورتو : 7 نقاط.

10- المريخ : 6 نقاط.

11- دمياط : 6 نقاط.

12- منتخب السويس : 5 نقاط.

13- النصر : 5 نقاط.

14- أبي صقل : نقطة وحيدة

- ترتيب المجموعة الثالثة :

1- المنصورة : 14 نقطة.

2- الرجاء : 13 نقطة.

3- طنطا : 12 نقطة.

4- دمنهور : 12 نقطة.

5- البلدية : 9 نقاط.

6- فاركو : 9 نقاط.

7- غزل المحلة : 8 نقاط.

8- أبو قير : 8 نقاط

9- الجزيرة : 7 نقاط.

10- الأوليمبي : 7 نقاط

11- كفر الشيخ : 6 نقاط.

12- شباب تلا : 4 نقاط.

13- الحمام : 4 نقاط.

14- سيدي سالم : نقطة وحيدة.