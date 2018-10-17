مهرجان سلطنة عمان يكرم هؤلاء النجوم (صورة)





حفاوة كبيرة حظي بها الفنانون السوريون في مهرجان المسرح في سلطنة عُمان ( مهرجان الدن العربي ) حيث قام وزير الإعلام في سلطنة عُمان الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني بتكريم الأساتذة منى واصف ، أسعد فضة ، و مصطفى الخاني ، و بحضور ورعاية صاحبة السمو السيدة تغريد بنت تركي بن محمود آل سعيد الرئيسة الفخرية لمهرجان مسرح الدن .





وبعد تكريمهم وخلال حفل الافتتاح ألقى الخاني كلمة قال فيها: "هناك عبارة جميلة كتبها حفيظ بن سالم السيل الغساني وهي منذ عام 1970 جزء من النشيد الوطني لسلطنة عُمان تقول ياعُمان نحن من عهد النبي أوفياءُ من كرام العربي 》 ونحن في سوريا ليس فقط من عهد النبي وإنما من عهد آدم أول الأنبياء معروفين بأننا نبادل الوفاء بالوفاء ، واليوم جئنا من سوريا الى سطنة عُمان لنبادلكم الوفاء بالوفاء و الحب بالحب ، باسمي واسم اساتذتي".





المدام منى واصف والاستاذ أسعد فضة نقول لكم شكرا على ه

ذا التكريم وتمنياتنا الى سلطنة عُمان بالمزيد من الازدهار والسلام ، وتمنياتنا لهذا المهرجان بالاستمرار والمزيد من التألق والنجاح.

حفاوة كبيرة حظي بها الفنانون السوريون في مهرجان المسرح في سلطنة عُمان ( مهرجان الدن العربي ) حيث قام وزير الإعلام في سلطنة عُمان الدكتور عبد المنعم