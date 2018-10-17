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مهرجان سلطنة عمان يكرم هؤلاء النجوم (صورة)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:44 ص
مهرجان سلطنة عمان يكرم هؤلاء النجوم (صورة)
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سبوتنيك
 

حفاوة كبيرة حظي بها الفنانون السوريون في مهرجان المسرح في سلطنة عُمان ( مهرجان الدن العربي ) حيث قام وزير الإعلام في سلطنة عُمان الدكتور عبد المنعمحفاوة كبيرة حظي بها الفنانون السوريون في مهرجان المسرح في سلطنة عُمان ( مهرجان الدن العربي ) حيث قام وزير الإعلام في سلطنة عُمان الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني بتكريم الأساتذة منى واصف ، أسعد فضة ، و مصطفى الخاني ، و بحضور ورعاية صاحبة السمو السيدة تغريد بنت تركي بن محمود آل سعيد الرئيسة الفخرية لمهرجان مسرح الدن .

 وبعد تكريمهم وخلال حفل الافتتاح ألقى الخاني كلمة قال فيها: "هناك عبارة جميلة كتبها حفيظ بن سالم السيل الغساني وهي منذ عام 1970 جزء من النشيد الوطني لسلطنة عُمان تقول  ياعُمان نحن من عهد النبي أوفياءُ من كرام العربي 》 ونحن في سوريا ليس فقط من عهد النبي وإنما من عهد آدم أول الأنبياء معروفين بأننا نبادل الوفاء بالوفاء ، واليوم جئنا من سوريا الى سطنة عُمان لنبادلكم الوفاء بالوفاء و الحب بالحب ، باسمي واسم اساتذتي". 

المدام منى واصف والاستاذ أسعد فضة نقول لكم شكرا على ه
ذا التكريم وتمنياتنا الى سلطنة عُمان بالمزيد من الازدهار والسلام ، وتمنياتنا لهذا المهرجان بالاستمرار والمزيد من التألق والنجاح.
مهرجان سلطنة عمان يكرم هؤلاء النجوم (صورة)
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